Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии дают возможность хотя бы как-то "вырулить" ситуацию с Трампом. И наше государство ответственно подходит к этой встрече.

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Чего ожидать Украине

Как отметил Рыбачук, уже были сообщения, что Украина фактически прошла определенный тренинг от Великобритании относительно того, как работать с командой Трампа. Ведь они имеют свои "особенности" ведения переговоров.

Тут все будет идти не только о подписании соглашения. Можно считать, что минимальная задача – подписать соглашение о редкоземельных металлах и совместной добыче. Это позволит восстановить доверительные отношения. В ответ Украина ожидает, что США возобновят военную помощь. Хотя Трамп уже вчера заявил, что почти возобновил обмен разведданными,

– сказал Рыбачук.

Самое важное на этой встрече – понять, какие контуры мирного плана представляет себе Дональд Трамп. Сейчас он и его команда конкретно так и не говорили, как именно они хотят завершить войну России против Украины.

Президент Владимир Зеленский хорошо знает о "красных линиях". Украина никогда не пойдет на признание оккупированных территорий частью России или на вывод войск, потому что россияне вписали их в конституцию. Не может быть и речи об уменьшении Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 11 марта запланирована встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Зеленский сказал, кто будет в украинской делегации.