Советник главы Офиса Президента Подоляк отметил, что во время перерыва продолжится работа в подгруппах. Сейчас есть принципиальные противоречия.

Заметьте Россия и дальше воюет только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами, – ОП

Продолжим завтра (16 марта – 24 канал). Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах,

– подчеркнул Подоляк.

Подоляк рассказал, что 15 марта обсуждали вопросы прекращения огня и вывода войск.