Радник глави Офісу Президента Подоляк зауважив, що під час перерви продовжиться робота в підгрупах. Наразі наявні принципові суперечності.

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Продовжимо завтра (16 березня – 24 канал). Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах,

– наголосив Подоляк.

Подоляк розповів, що 15 березня обговорювали питання припинення вогню та виведення військ.

До теми – звернення Подоляка перед переговорами 14 березня: дивіться відео