15 березня в Україні розпочався 20-ий день війни. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, він демонструє, що ми непереможні.

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Росія і далі воює лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами. Наші військові впевнено б'ють росіян на всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, боячись стати глобальними лідерами,

– розповів Подоляк.

Він наголосив, що українці вміють воювати і це зрозумів вже весь світ.

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