15 марта в Украине начался 20-й день войны. По словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка, он демонстрирует, что мы непобедимы.

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Россия и дальше воюет только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами. Наши военные уверенно бьют россиян по всем направлениям. Партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, боясь стать глобальными лидерами,

– рассказал Подоляк.

Он подчеркнул, что украинцы умеют воевать, и это понял уже весь мир.

Смотрите видеообращение Подоляка в 20-й день войны:

Заметим, что потери российских военных в Украине составляют 13,5 тысячи личного состава.

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