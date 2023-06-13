Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал понять, что президент страны-агрессора Владимир Путин пока не готов к переговорам с Украиной. Ведь у российского диктатора есть определенные требования и ожидания.
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На что надеется Путин
По словам Борреля, сейчас российский диктатор ждет результатов выборов президента США. Глава дипломатии ЕС считает, что до этого времени не стоит надеяться на начало российско-украинских переговоров, потому что Путин просто не согласится на это.
Каким Путин видит завершение войны
Боррель заявил, что Путин допустил гигантскую ошибку и недооценил Украину. По его мнению, полномасштабное российское вторжение развертывалось бы совсем иначе, если бы Дональда Трампа избрали на второй срок.
Верховный представитель ЕС по внешней политике во время интервью отметил, что не знает, контактируют ли между собой Киев и Москва. Он вспомнил лидеров, пытавшихся повлиять на российского диктатора. По словам Борреля, все они после разговоров с Путиным утверждали, что у президента России есть военные цели, и он не хочет останавливать войну, пока их не достигнет. В то же время, Брюссель рассчитывает, что Китай повлияет на президента России и поможет остановить агрессию государства-террориста против Украины.
Почему Путин стремится видеть президентом США Трампа, а не Байдена
- Дональд Трамп не так давно обещал прекратить российско-украинскую войну в течение 24 часов в случае продолжении своей каденции. Однако ради этого он готов пойти на уступки Путину и "отдать" России временно оккупированные территории Украины.
- Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на его громкие обещания. Он напомнил, что развязанная Россией война в Украине уже продолжалась, когда Трамп был президентом США. И тогда никто не решил этот вопрос.
- Израильский журналист Цви Зильбер в разговоре с 24 Каналом назвал Трампа пропутинским кандидатом. По его мнению, этот политик является последней надеждой Путина. Российский диктатор хочет дотянуть до выборов президента США и попытаться договориться с этим республиканцем.