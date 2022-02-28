Об этом сообщила Верховная Рада Украины. Переговоры продолжались несколько часов.

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Делегации Украины и России встречались на границе Украины и Беларуси

Через несколько минут начнется третий раунд,

– написал Подоляк.

Главной темой переговоров является прекращение огня и вывод войск России. На этом должна была настаивать украинская сторона.

Состав украинской делегации:

председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

министр обороны Алексей Резников,

советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк,

первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин,

народный депутат Рустем Умеров,

заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Состав российской делегации:

посол России в Белоруссии Борис Грызлов,

председатель Международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий,

помощник президента России Владимир Мединский,

сотрудники Минобороны, МИД.

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