Про це повідомив у соцмережах радник голови ОП Михайло Подоляк. Він – один з членів української делегації.

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Делегації України та Росії зустрічались на кордоні України та Білорусі

За кілька хвилин розпочнеться третій раунд,

– написав Подоляк.

Головною темою перемовин є припинення вогню та виведення військ Росії. На цьому мала наполягати українська сторона.

Склад української делегації:

голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія,

міністр оборони Олексій Резніков,

радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк,

перший заступник глави делегації України в ТКГ Андрій Костін,

народний депутат Рустем Умєров,

заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Склад російської делегації:

посол Росії в Білорусії Борис Гризлов,

голова міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький,

помічник президента Росії Володимир Мединський,

співробітники міноборони, МЗС.

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