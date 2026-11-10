"Мандат на прекращение войны": Умеров рассказал о переговорах в Абу-Даби

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. По его словам, дипломатический процесс продолжается уже почти год.

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Какие подробности содержатся в заявлениях Умерова?

"Президент Зеленский дал нам мандат обсудить все вопросы, которых ждут наши люди, чтобы закончить эту войну", – отметил он.

Глава разведки пояснил, что наиболее интенсивный этап согласований и консультаций проходил в течение последних двух месяцев перед началом встречи в Объединенных Арабских Эмиратах.

Он также выразил благодарность США за лидерскую роль в переговорном процессе, отдельно отметил ОАЭ за организацию площадки и поблагодарил европейских партнеров за участие.

Состав делегации и приоритеты в сфере безопасности

Консультации в Абу-Даби проходят 10–11 ноября. Украину на переговорах представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Перед совместными консультациями украинские переговорщики встретились с представителями европейских государств формата Е4, делегатами НАТО и Еврокомиссии. Эта встреча позволила согласовать позиции относительно будущих условий безопасности.

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Позиция партнеров и дипломатический трек

Американскую сторону на переговорах возглавляют спецпосланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер. По словам Кушнера, США ищут решение, которое позволит остановить боевые действия и обеспечит обеим странам более устойчивое положение.

Как уже сообщалось на нашем сайте, консультации команд должны подготовить почву для возможной встречи лидеров.

Ключевыми направлениями диалога остаются прекращение огня, гарантии долгосрочного мира, возобновление судоходства и обмен пленными. По словам госсекретаря США Марко Рубио, встреча в Абу-Даби прошла результативно, однако не стоит рассчитывать на урегулирование конфликта в течение суток.