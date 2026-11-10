"Не за одни сутки": Рубио подвел первые итоги переговоров в Абу-Даби

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга.

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Какие подробности?

Дипломатические консультации в Объединенных Арабских Эмиратах принесли существенные результаты и потребовали серьезных усилий от участников.

Переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Была проделана большая работа– отметил он.

В то же время Рубио предостерег от чрезмерного оптимизма в отношении временных рамок мирного урегулирования. По его мнению, пока нельзя говорить о том, что вопрос находится на грани окончательного решения в течение ближайшей доби.

Привлечение европейских партнеров к переговорам

Особое внимание американский дипломат уделил необходимости привлечения стран Европы к переговорному процессу.

Он подчеркнул важность их тесной координации со спецпредставителями США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом, которые сопровождают переговоры на каждом этапе.

Рубио подчеркнул, что конечная цель Вашингтона заключается в расширении переговорной площадки.

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По его словам, в будущем за столом переговоров должны быть непосредственно представлены не только США, Украина и Россия, но и европейские партнеры.

Кстати, Владимир Зеленский призвал Европу определиться с единым представителем, который будет вести переговоры. При этом по поводу переговоров президент высказался так: "С россиянами сложно. Они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья".