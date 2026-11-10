"Не за одну добу": Рубіо підбив перші підсумки переговорів в Абу-Дабі

Про це держсекретар США Марко Рубіо сказав під час брифінгу.

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Які подробиці?

Дипломатичні консультації в Об'єднаних Арабських Еміратах принесли суттєві результати та вимагали серйозних зусиль від учасників.

Переговори в Абу-Дабі були дуже продуктивними. Було зроблено багато роботи– зазначив він.

Водночас Рубіо застеріг від надмірного оптимізму щодо часових рамок мирного врегулювання. На його думку, наразі не можна казати про те, що питання перебуває на межі остаточного вирішення протягом найближчої доби.

Залучення європейських партнерів до переговорів

Окрему увагу американський дипломат акцентував на необхідності залучення країн Європи до переговорного процесу.

Він наголосив на важливості їхньої тісної координації зі спецпредставниками США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом, які супроводжують переговори на кожному етапі.

Рубіо підкреслив, що кінцева мета Вашингтона полягає в масштабуванні переговорного майданчика.

За його словами, в майбутньому за столом переговорів мають бути безпосередньо представлені не лише США, Україна та Росія, а й європейські партнери.

До речі, Володимир Зеленський закликав Європу визначитися з єдиним представником, який буде вести перемовини. При цьому, щодо переговорів президент висловився так: "З росіянами важко. Вони, м'яко кажучи, не найкращі наші друзі".