Проблемных вопросов стало меньше, – Зеленский о переговорах с Россией и США

23 –24 января в столице ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры США, Украины и России по завершению войны. Владимир Зеленский заявил об определенных достижениях.

Во время переговоров в Абу-Даби обсуждался 20-пунктный план мира, проблемных вопросов стало меньше. Об этом заявил президент Зеленский.

"Уже долгое время Россия делает своей целью, чтобы Украины не было на востоке страны. Это была их цель и они хотят ее достичь – при этом на фронте они не могут ее достичь. Все знают нашу позицию по территориальным вопросам. Это две разные позиции – украинская и российская – и США ищут здесь компромиссы. Но на компромиссы должны пойти все три стороны", – подчеркнул политик.