Во вторник, в Джидде, состоялась встреча американцев и украинцев. Известно, что во время первого раунда переговоров Киев представил идею частичного перемирия в воздухе и на море. Также было обсуждено соглашение о полезных ископаемых, передает 24 Канал.

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Сибига о встрече в Джидде

В соцсети "Х" глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что украинская сторона рассматривает встречу в Саудовской Аравии как "прекрасную возможность для продвижения мира и развития украинско-американского стратегического партнерства".

Конструктивная атмосфера доказывает, что мы можем использовать эту возможность. Украина как никто хочет мира,

– говорится в заметке Сибиги.

Напомним, что, кроме Сибиги, украинская делегация представлена на переговорах с США главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Рустемом Умеровым и заместителем руководителя ОП полковником Павлом Палисой.