В Эр-Рияд уже вылетели Лавров и Ушаков. Они будут готовить встречу Путина с Трампом, которая может состояться до конца февраля. Также в стране находится Марко Рубио.

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Почему выбрали именно Саудовскую Аравию

Как пояснил Песков, Саудовскую Аравию назвал Трамп в разговоре с Путиным "как возможное место возможной встречи на высшем уровне". Именно Саудовская Аравия устраивает обе страны.

Пресс-секретарь диктатора сказал, что решение о месте проведения встречи Трампа и Путина было совместным.

Позиция Украины относительно переговоров в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский заявил, что Украина не знала о переговорах США и России в Саудовской Аравии и не будет в них участвовать.

Впрочем, 16 февраля сообщали, что украинская делегация находится в Саудовской Аравии и, в частности, готовит туда визит президента. Вероятно, поездка Зеленского была запланирована до анонса переговоров россиян с американцами.

В тот же день госсекретарь Рубио заявил, что переговоры еще не начались, а одна встреча не решит все.