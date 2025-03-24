Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Главными темами обсуждения стали безопасность судоходства и защита всей портовой инфраструктуры.

Речь шла об обоюдном прекращении огня – мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты,

– сказал Лещенко.

Он добавил, что речь идет не только об одесских портах, где осуществляется судоходство, но и о николаевских и херсонских, которые сейчас тоже находятся под обстрелами.

Также стороны коснулись вопросов обмена пленными и возвращения украинских детей. Советник ОП прогнозирует, что подобные консультации будут проводиться на регулярной основе.