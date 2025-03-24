Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Украины.

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Что сказал Зеленский

Президент рассказал, что сегодня были совещания по дипломатической работе.

Недавно я говорил с министром обороны Рустемом Умеровым. Вчера состоялась встреча с американской командой. Сегодня представители Соединенных Штатов Америки говорили с командой войны – с представителями России. После того – снова встреча украинской и американской команд. Я ожидаю также и нового доклада,

– указал президент.

Лидер отметил, что Украине нужно движение к реальному миру и гарантированной безопасности.

"И это нам нужно всем: в Украине, в Европе, в Америке, всем в мире, кто хочет покоя в международных отношениях. Россия является единственным субъектом, который затягивает эту войну и издевается над нашими людьми и над всем миром. И чтобы дожать Россию к миру, нужны сильные вещи, сильные шаги", – подчеркнул украинский президент.

Глава Украины подчеркнул, что Киев готов поддерживать каждую сильную инициативу, которая сделает дипломатию более результативной, "а это значит – надо давлением принуждать Россию к желанию закончить войну".

"И это санкции. И это поддержка Украины. И это международная координация. Мы готовим на эту неделю и предметную работу с нашими европейскими партнерами ради конкретных шагов по безопасности – совместных шагов по безопасности. Значительная часть Европы готова к конкретной работе по безопасности, и это очень хорошо. Я благодарю всех, кто с Украиной!" – резюмировал президент Зеленский.