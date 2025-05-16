Рубио все же есть: известно, кто представляет делегацию США в Стамбуле

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о трехсторонних переговорах в Стамбуле

Так, Турцию на переговорах в Стамбуле представляют глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.

С американской стороны присутствуют госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Кит Келлог и посол США в Турции Том Баррак. Украинскую делегацию в Стамбуле возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Трехсторонняя встреча с участием представителей Киева, Вашингтона и Анкары стартовала в 10:45.

Встреча США, Украины и Турции в Стамбуле: смотрите видео: смотрите видео

Уже на 12:30 запланированы переговоры России, Украины и Турции. Российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский. Интересно, что россияне против присутствия представителей США на встрече. Также СМИ утверждают, что представитель Турции после приветствия должен покинуть переговоры.

По данным BBC, директор по политическому планированию Майкл Энтон проведет отдельную встречу с главой российской делегации Мединским.