В украинском МИД рассказали, с чем это связано. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Почему начало переговоров затянулось

Начало переговорного процесса между делегациями Украины и России затянулось почти на два часа.

Перед началом встречи, вы знаете, что она началась чуть позже, происходили различные форматы и консультации всевозможные среди делегаций со столицами и различных других,

– пояснил спикер МИДа Тихий.

Согласно сообщениям турецких медиа, встреча делегаций Украины и России должна была начаться в 13:00. Однако сами переговоры стартовали около 14:45.

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Добавим, что в 15:58 стало известно, что российские СМИ сообщили, что переговоры между Украиной и Россией завершились. Предварительно, они продолжались более часа.

Отметим, что соответствующую информацию подтвердил и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что переговоры в Стамбуле закончились.