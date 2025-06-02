Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Почему на переговорах нет представителей США

Спикер МИД Георгий Тихий объяснил, что во время первой встречи в Стамбуле, которая состоялась 16 мая, россияне настаивали, чтобы американская сторона не присутствовала в комнате.

Для нас непонятно, почему для них это критично. По нашему мнению, американцы должны быть. Что они скрывают – это вопрос к ним... Так же собственно и на этой встрече, это было российское требование, чтобы не было американской стороны,

– добавил Тихий.

Зато, по его словам, на встрече присутствует Турция – как принимающая сторона.

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что во время мирных переговоров 2 июня стороны будут оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия, будут поднимать вопросы гуманитарных инициатив, а также обсудят подготовку к возможной встрече лидеров.

В частности, украинская сторона передала России официальный список детей, которых требует вернуть. Речь идет о сотнях украинских детей, которые были незаконно депортированы, принудительно перемещены или содержатся на временно оккупированных территориях.