Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Чому на переговорах немає представників США

Речник МЗС Георгій Тихий пояснив, що під час першої зустрічі в Стамбулі, яка відбулася 16 травня, росіяни наполягали, щоб американська сторона не була присутня в кімнаті.

Для нас незрозуміло, чому для них це критично. На нашу думку, американці мають бути. Що вони приховують – це питання до них... Так само власне і на цій зустрічі, це була російська вимога, щоб не було американської сторони,

– додав Тихий.

Натомість, за його словами, на зустрічі присутня Туреччина – як сторона, що приймає.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан раніше заявив, що під час мирних переговорів 2 червня сторони оцінюватимуть перспективи та погляди щодо перемир'я, порушуватимуть питання гуманітарних ініціатив, а також обговорять підготовку щодо можливої зустрічі лідерів.

Зокрема, українська сторона передала Росії офіційний список дітей, яких вимагає повернути. Йдеться про сотні українських дітей, які були незаконно депортовані, примусово переміщені або утримуються на тимчасово окупованих територіях.