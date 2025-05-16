По словам Буданова, одна встреча не поставит точку в войне. Но станет шагом к ее финалу. Детали передает 24 Канал.
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Почему не стоит считать, что переговоры в Стамбуле будут решающими
Как объяснил Кирилл Буданов, переговоры в Стамбуле станут только началом.
Это даст толчок дальнейшим процессам. За одну встречу остановить такую войну невозможно, это надо понимать. Но это правильный, хороший шаг,
– сказал глава ГУР.
Также Буданов подчеркнул: никто не может сказать, чем закончатся переговоры.
Переговоры могут закончиться по-разному, ведь слово "переговоры" не означает "решение",
– пояснил он.
Интересно! В состав украинской делегации вошел представитель ГУР Вадим Скибицкий.
Около 11 дня началась встреча между Украиной, США и Турцией. Позже состоятся переговоры между Украиной и Россией с участием Турции.
Пока наша делегация будет проводить мероприятия в Стамбуле, Владимир Зеленский будет встречаться с лидерами ЕС в Албании. Ожидается, что он будет говорить со Стармером, Макроном и Мерцем о завершении войны и санкциях против России.