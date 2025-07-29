Напомним, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся 2 июня 2025 года, стороны договорились об очередном обмене пленными в категориях – моложе 25, тяжелораненые и тяжелобольные. На сегодня уже состоялось несколько обменов в рамках этой договоренности, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина хочет вернуть из плена политзаключенных и журналистов: списки готовятся, – Зеленский

Чем возмутил россиян Мединский?

23 июля Владимир Мединский публично заявил, что договоренности от 2 июня 2025 года по обмену военнопленными в формате "всех на всех" в нескольких категориях были полностью выполнены.

Общественное движение, которое занимается поиском и возвращением домой военных армии России, "Наш выход" убеждает, что чиновник врет.

Мы знаем, что такие военнопленные все еще находятся в плену в Украине. И это предположение, а факт. Мы лично встречаемся с ними в лагерях для военнопленных. Среди них много молодых, раненых и больных – тех, кто, по словам Владимира Мединского, якобы уже вернулся в Россию,

– говорится в заявлении движения.

"Наш выход" написал письмо Путину и министру обороны России Белоусову с просьбой проверить информацию, озвученную Мединским, и принять меры.

В письме указано, что Мединский или не владеет информацией, или сознательно врет, что в любом из случаев недопустимо.

Россияне говорят, что он не должен представлять Россию на переговорах в Стамбуле. Нужна кадровая замена.