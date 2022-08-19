Турецкий лидер пытается извлечь максимальную выгоду от российско-украинской войны. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Турецкий медиатор

Эксперт считает, что путин не просил Эрдогана вести переговоры по перемирию в войне, так как турецкий лидер сам взял инициативу в свои руки.

Я думал, что это предложение Эрдогана путину, а не путина Эрдогану. путин не может заказать что-нибудь Эрдогану. путин может что-то заказать Орбану в Венгрии, он может что-то заказать президенту Сербии, или генсеку ООН, но не Эрдогану – там отношения наоборот, поскольку путин в экономической зависимости от Эрдогана. Из-за санкций, в том числе – в частности,

– объяснил Шейтельман.

По его мнению, Эрдоган продолжает вести двойную игру, получая экономические и политические выгоды от кремля.

"Эрдоган едет во Львов и завуалированно говорит, что поддерживает территориальную целостность Украины, а его министр подписывает договор о послевоенном восстановлении моста в Ирпене. Для россии с медийной точки зрения все выглядит совершенно ужасно. И это все было задумано и спланировано", – считает аналитик.

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План для бледной моли

Эксперт убежден, что когда Эрдоган ехал в Сочи для встречи с путиным, он уже тогда планировал свой визит в Украину.

Он знал, что выставит путина "бледной молью" в том смысле, что путинская обстановка начала говорить после встречи с Эрдоганом, что он российский союзник. путин уже понял, что ножи в спину будут регулярными, и вот он очередной нож получил. Эрдоган все то, что задумал, то и сделал,

– заметил Шейтельман.

По его словам, Эрдоган не помогает путину обходить санкции, поскольку Турция формально действует в рамках международного права, в частности соблюдая санкционные ограничения.

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Не друг, а союзник

В то же время Шейтельман добавил, что отношения между Анкарой и Киевом союзнические и учитывают обоюдные интересы сторон на будущее.

"Эрдоган Украине не друг, а союзник. Это большая разница. Друг отказался бы, а вот союзник – выступает формально с союзнической точки зрения. Только Украине давалось турецкое оружие и продавалось, а россии не продавалось, хоть она просила", – считает политтехнолог.

По его мнению, Эрдоган хочет доминировать в Черном море. Поэтому ему выгодно, что Украина уничтожает российский флот и стремится восстановить территориальную целостность, изгнав россию из Крыма.

Это то, что хочет Эрдоган. У Турции большие интересы в Крыму, но они не территориальны. После войны у Украины не будет много денег, чтобы инвестировать в Крым, а в Турции будут,

– резюмировал политтехнолог.

Переговоры во Львове: что известно

Владимир Зеленский после состоявшейся 18 августа во Львове встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем высказался по поводу возобновления мирных переговоров с россией. Глава государства подчеркнул, что переговоры возможны, только в том случае, если россия освободит захваченные территории.

Окончание войны также прокомментировал Эрдоган. Турецкий президент Эрдоган сказал, что "сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров".

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ни одна из сторон не склоняла Украину к уступкам в пользу россии.

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