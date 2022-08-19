Турецький лідер намагається отримати максимальну вигоду від російсько-української війни. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Турецький медіатор

Експерт вважає, що путін не просив Ердогана вести переговори щодо перемир'я у війні, позаяк турецький лідер сам взяв ініціативу у свої руки.

Я думав, що ця пропозиція Ердогана путіну, а не путіна Ердогану. путін не може замовити щось Ердогану. путін може щось замовити Орбану в Угорщину, він може щось замовити президенту Сербії, або генсеку ООН, але не Ердогану – там відносини навпаки, оскільки путін в економічній залежності від Ердогана. Через санкції, в тому числі – зокрема,

– пояснив Шейтельман.

На його думку, Ердоган продовжує вести подвійну гру, отримуючи економічні та політичні вигоди від кремля.

"Ердоган їде до Львова і завуальовано каже, що підтримує територіальну цілісність України, а його міністр підписує договір про повоєнне відновлення мосту в Ірпені. Для росії з медійної точки зору все виглядає абсолютно жахливо. І це все було задумано й сплановано", – вважає аналітик.

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План для блідої молі

Експерт переконаний, що коли Ердоган їхав у Сочі для зустрічі з путіним, він вже тоді планував свій візит до України.

Він знав, що виставить путіна "блідою міллю" в тому сенсі, що путінське оточення почало говорити після зустрічі з Ердоганом, що він російський союзник. Путін вже зрозумів, що ножі в спину будуть регулярними й ось він черговий ніж отримав. Ердоган усе те, що задумав, – те і зробив,

– зауважив Шейтельман.

З його слів, Ердоган не допомагає путіну оминати санкції, позаяк Туреччина формально діє у межах міжнародного права, зокрема дотримуючись санкційних обмежень.

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Не друг, а союзник

Водночас Шейтельман додав, що відносини між Анкарою та Києвом союзницькі й враховують обох інтереси сторін на майбутнє.

"Ердоган Україні не друг, а союзник. Це велика різниця. Друг відмовився б, а от союзник – виступає формально з союзницької точки зору. Тільки Україні давалася турецька зброя і продавалася, а росії не продавалася, хоч вона просила", – вважає політтехнолог.

На його думку, Ердоган хоче домінувати у Чорному морі. Тому йому вигідно, що Україна знищує російський флот й прагне відновити територіальну цілісність, вигнавши росію з Криму.

Це те, що хоче Ердоган. Туреччина має великі інтереси в Криму, але вони не територіальні. Після війни в України не буде багато грошей, щоб інвестувати у Крим, а у Туреччини будуть,

– резюмував політтехнолог.

Переговори у Львові: що відомо

Володимир Зеленський після зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, що відбулася 18 серпня у Львові, висловився щодо відновлення мирних переговорів з росією. Глава держави наголосив, що перемовини можливі, лише в тому випадку, якщо росія звільнить захоплені території.

Закінчення війни також прокоментував Ердоган. Турецький президент Ердоган сказав, що "зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів".

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що жодна зі сторін не схиляла Україну до поступок на користь росії.

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