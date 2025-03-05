Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом политолог Владимир Фесенко, подчеркнув, что Зеленскому нельзя снова встречаться с Трампом в Овальном кабинете и вестись на "приглашение" Джей Ди Вэнса. К слову, вице-президент США отметил что в налаживании отношений Украины и США не играют роли "публичные извинения и обращения". Нужно, по его мнению, "частно обратиться к Трампу" и сказать, что нужно украинцам.

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Нужно выдержать давление

Фесенко считает, что администрация Трампа готова принять Зеленского в Белом доме только для того, чтобы он там именно там перед телекамерами публично извинился перед Трампом.

Если это произойдет, тогда на нас будут так давить по всем вопросам, что у нас не останется выбора, как говорить, что "все будет выполнено",

– подчеркнул политолог.

Поэтому, по его мнению, сейчас нужно выдержать давление, подтвердить свое достоинство и то, что Украина не будет уступать в принципиальных вопросах, но готова на реальные компромиссы.

Это касается, по словам политолога, в частности, переговорного процесса по завершению войны. Вместе с нашими партнерами необходимо активно работать над началом рабочих технических переговоров о прекращении огня. Также определить представителей, партнеры должны привлечь Россию и после этого начинать прямые переговоры с ней.

Обратите внимание! После ссоры в Белом доме Владимир Зеленский 4 марта извинился перед Трампом за разговор на повышенных тонах и заметил, что Украина готова к миру. Издание The Telegraph узнало, что сделать такой шаг президента Украины убедил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Попытки постепенной нормализации отношений между США и Украиной будут сделаны, но пока нельзя спрогнозировать, получится ли что-то из этого,

– предположил он.

В случае, если администрация Трампа хочет использовать сегодняшнюю ситуацию, в частности давление на Украину, только для того, чтобы договориться с Россией за наш счет, тогда, по словам политолога, нам не стоит спешить делать уступки в сторону США.

Это должны быть взаимосвязанные процессы и в этих переговорах должны заботиться о защите наших интересов. Есть вещи, на которые можем согласиться, например, на прекращение огня. А есть такие, на которые согласиться не в состоянии, в частности, признание оккупированных территорий российскими,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Поэтому Украине, по мнению политолога, нужно сочетать гибкость в переговорном процессе, готовность к переговорам и договариваться и одновременно заботиться о защите наших интересов.

Отметим, что заявления Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и согласие подписать договор о полезных ископаемых может быть недостаточно для того, чтобы Трамп возобновил военную помощь Украине. Он приостановил до тех пор, пока не убедится в том, что Киев действительно готов к переговорам.