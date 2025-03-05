Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также "Это временная пауза": спикер Палаты представителей США о военной помощи Украине

Возобновят ли США военную помощь

Во время своего выступления на совместном заседании Конгресса во вторник, 4 марта, Трамп зачитал то, что он назвал "важным письмом" от Владимира Зеленского. По его словам, "Украина готова сесть за стол переговоров и как можно скорее принести прочный мир".

В то же время, как отметили официальные лица, во время последних частных встреч Трамп жаловался, что Зеленский "не проявил никакого намерения" начинать переговоры с Путиным. Чиновники добавили, что временное приостановление военной помощи от США имело целью показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно относится к мирному урегулированию.

Даже подписание соглашения о предоставлении американским компаниям доступа к украинским редкоземельным минералам может быть недостаточным, чтобы убедить Трампа возобновить помощь,

– заявили чиновники.

Европейские чиновники также опасаются, что мирное соглашение между Украиной и Россией не остановит Москву, если Белый дом не согласится предоставить гарантии безопасности Украине, продолжая военную помощь и даже военные действия, если это необходимо. В то же время представители Трампа исключили возможность размещения американских войск в Украине.

К слову, по данным СМИ, премьер Британии Кир Стармер и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с президентом Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить Трампу "единый фронт" по мирному плану. Отмечается, что остановка огня может начаться после прекращения воздушных и морских бомбардировок с обеих сторон.