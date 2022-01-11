Двері НАТО не зачиняються

Зустріч тривала майже 8 годин. США і Росія домовились продовжити діалог, а голова російської делегації Рябков сказав, що "є база для досягнення домовленостей", і що "пошук балансу інтересів можливий".

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При цьому речниця Білого дому Джен Псакі попередила, що Росія може почати розповсюджувати дезінформацію і "заявляти про домовленості, яких не було".

Згоди щодо нерозширення НАТО не досягли. Голова делегації США Венді Шерман підтвердила, що це не обговорюється. "Ми не дозволимо нікому закривати двері до членства в НАТО для інших країн".

Водночас США сказали, що готові далі обговорити взаємне обмеження військових навчань у регіоні, а також розміщення ракет в Європі. Відведення військ США зі східних кордонів ЄС, про що писали деякі ЗМІ, не торкалися взагалі.

Росія обіцяє на атакувати

Російська делегація заявила, що Кремль не має намірів знову атакувати Україну, і що пересування військової техніки до кордонів це лише "маневри і навчання". Шерман відповіла: "Вони можуть довести відсутність таких намірів через деескалацію і повернення своїх військ до казарм".

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Але цього у США наразі не бачать. Після переговорів ми запитали в речника Пентагону Джона Кірбі про готовність Росії до деескалації. Він відповів: "Можу сказати з впевненістю, що ми не бачимо жодного зменшення присутності російських військ довкола України. Вони зберігають значні сили на сході, півночі і півдні, і ми досі не бачили змін".

Що далі

В підсумку – добрих новин немає, але поганих новин, начебто, нема теж. Особливо зважаючи на те, що перед зустріччю обидві сторони казали, що дискусії можуть зайти в глухий кут.

США, як і обіцяли, не відступили від своїх ключових принципів і не обговорювали неприйнятні для себе вимоги. Росія заявляє про можливість говорити далі – але питання в тому, чи почне вона для цього відведення військ, як наполягають у Вашингтоні.

Нагадаю, це ще не кінець. Попереду ще дві важливі зустрічі – з НАТО (12 січня) і ОБСЄ (13 січня). Подивимось, які новини будуть звідти.