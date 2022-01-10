Зрады нет

Ключевая задача западных дипломатов – понять, они реально свихнулись или только прикидываются. Важно! Не читайте советских газет (российских телеграм помоек) – в повестке дня нет сдачи Украины.

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И не потому, что мы хорошо поем, ставим рекорды в реформах, центр вселенной или просто кому-то нравимся. Просто самым внимательным зрителем на этих переговорах будет Китай.

Китай внимательно наблюдает

Западу надо будет показать Китаю, что США и ко могут защитить своих союзников от неадекватных гопников.

Потому что, если Китай увидит, что Запад не может уберечь Украину от России, то он поймет, что ему никто не помешает захватить Тайвань.

А вот это уже может открыть ящик Пандоры. И точно никому не надо.

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