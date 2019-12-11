Переговоры Зеленского и Путина прервал Макрон, потому что хотел поужинать

Эммануэль Макрон прервал двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая проходила в рамках нормандского саммита. Все потому, что французскому лидеру надоело ждать президентов Украины и России на ужин.

Один из очевидцев нормандской встречи рассказал "Коммерсанту", что переговоры Зеленского и Путина были в разгаре.

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Однако Макрон устал ждать завершения встречи президентов и прервал ее из-за запланированного в Елисейском дворце ужина. Поэтому переговоры Путина и Зеленского завершились "внезапно и сразу".

Они могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эммануэль Макрон и сказал: "Все, хватит! Пора ужинать ...". То есть ему с Меркель надоело ждать их за накрытым столом и он по-хозяйски распорядился их двусторонней встречей,

– рассказал очевидец.

Заметим, встреча украинского и российского президентов длилась 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что она прошла "хорошо, по-деловому". Зеленский в свою очередь признал, что с Путиным было сложно договариваться, поскольку они с ним разные по темпераменту люди. Местами у них возникал и "мощный" и жесткий разговор.

О чем договорилась "нормандская четверка"?

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи они договорились:

обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;

разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;

стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.



О чем договорились лидеры нормандском саммите / Инфографика 24 канал