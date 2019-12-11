13:57
11 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:05, 10 декабря
      Вєсті.UA
      22:11, 10 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Переговоры Зеленского и Путина прервал Макрон, потому что хотел поужинать

      104 Читати новину українською
      Встреча Зеленского и Путина прервал Макрон / president.gov.ua

      Эммануэль Макрон прервал двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая проходила в рамках нормандского саммита. Все потому, что французскому лидеру надоело ждать президентов Украины и России на ужин.

      Один из очевидцев нормандской встречи рассказал "Коммерсанту", что переговоры Зеленского и Путина были в разгаре.

      Важно: Нормандская встреча: Выдержал ли Зеленский испытание Путиным

      Однако Макрон устал ждать завершения встречи президентов и прервал ее из-за запланированного в Елисейском дворце ужина. Поэтому переговоры Путина и Зеленского завершились "внезапно и сразу".

      Они могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эммануэль Макрон и сказал: "Все, хватит! Пора ужинать ...". То есть ему с Меркель надоело ждать их за накрытым столом и он по-хозяйски распорядился их двусторонней встречей,
      – рассказал очевидец.

      Заметим, встреча украинского и российского президентов длилась 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что она прошла "хорошо, по-деловому". Зеленский в свою очередь признал, что с Путиным было сложно договариваться, поскольку они с ним разные по темпераменту люди. Местами у них возникал и "мощный" и жесткий разговор.

      О чем договорилась "нормандская четверка"?

      Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи они договорились:

      • обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

      Про що домовились лідери на нормандському саміті
      О чем договорились лидеры нормандском саммите / Инфографика 24 канал

      Как узнать имя жениха или мистические гадания на Андрея в домашних условиях
      сегодня
      21694
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Владимир Путин Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Нормандский формат Нормандская встреча 2019
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:20 Станьте експертом з продажів: добірка книжок про те, як збільшити прибутки свого бізнесу
      Під обкладинкою 88
      сегодня , 12:19 В Раде произошла драка после заседания аграрного комитета: видео
      Северин Трач 311
      сегодня , 08:20 Шахтер-Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця 314
      сегодня , 07:09 Осторожный прогресс: что пишут западные СМИ о нормандской встрече
      Світлана Попова 509
      сегодня , 07:01 Нормандская встреча: выдержал ли Зеленский испытание Путиным
      Ірина Поліщук 631
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук