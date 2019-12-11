Переговори Зеленського і Путіна перервав Макрон, який хотів вечеряти
Еммануель Макрон перервав двосторонню зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, що проходила в рамках нормандського саміту. Усе тому, що французькому лідеру набридло чекати президентів України та Росії на вечерю.
Один з очевидців нормандської зустрічі розповів "Коммерсанту", що переговори Зеленського і Путіна були у розпалі.
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Проте Макрон втомився чекати завершення зустрічі президентів і перервав її через заплановану в Єлисейському палаці вечерю. Відтак переговори Путіна і Зеленського завершились "раптово і відразу".
Вони могли тривати ще скільки завгодно і взагалі були в розпалі, коли до них в переговорну раптом увійшов Еммануель Макрон і сказав: "Все, досить! Пора вечеряти...". Тобто йому з Меркель набридло чекати їх за накритим столом і він по-хазяйськи розпорядився їх двосторонньою зустріччю,
– розповів очевидець.
Зауважимо, зустріч українського і російського президентів тривала 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що вона пройшла "добре, по-діловому". Зеленський у свою чергу визнав, що з Путіним було складно домовлятися, оскільки вони з ним різні за темпераментом люди. Місцями у них виникала й "потужна" та жорстка розмова.
Про що домовилась "нормандська четвірка"?
Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі вони домовились:
- Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
- розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
- сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
- на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.
Про що домовились лідери на нормандському саміті / Інфографіка 24 канал