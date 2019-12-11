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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Переговори Зеленського і Путіна перервав Макрон, який хотів вечеряти

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      Зустріч Зеленського і путіна перервав Макрон / president.gov.ua

      Еммануель Макрон перервав двосторонню зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, що проходила в рамках нормандського саміту. Усе тому, що французькому лідеру набридло чекати президентів України та Росії на вечерю.

      Один з очевидців нормандської зустрічі розповів "Коммерсанту", що переговори Зеленського і Путіна були у розпалі.

      Важливо: Нормандська зустріч: чи витримав Зеленський випробування Путіним

      Проте Макрон втомився чекати завершення зустрічі президентів і перервав її через заплановану в Єлисейському палаці вечерю. Відтак переговори Путіна і Зеленського завершились "раптово і відразу". 

      Вони могли тривати ще скільки завгодно і взагалі були в розпалі, коли до них в переговорну раптом увійшов Еммануель Макрон і сказав: "Все, досить! Пора вечеряти...". Тобто йому з Меркель набридло чекати їх за накритим столом і він по-хазяйськи розпорядився їх двосторонньою зустріччю,
      – розповів очевидець.

      Зауважимо, зустріч українського і російського президентів тривала 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що вона пройшла "добре, по-діловому". Зеленський у свою чергу визнав, що з Путіним було складно домовлятися, оскільки вони з ним різні за темпераментом люди. Місцями у них виникала й "потужна" та жорстка розмова.

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?

      Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі вони домовились:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

      Про що домовились лідери на нормандському саміті
      Про що домовились лідери на нормандському саміті / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Еммануель Макрон Володимир Зеленський Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії
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