Часы переведут на один час вперед. В Укрзализныце поспешили объяснить, как быть с поездами.

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Пассажирам, купившим билеты на поезда на 25 – 26 марта, не стоит переживать: время у них указано уже с учетом летнего времени.

В это воскресенье вместе со всей страной переходим на летнее время: 26 марта в 03:00 по киевскому времени стрелки часов переводим на один час вперед – и мы сразу час ближе к победе! Смартфоны и другие современные гаджеты переходят в новое время автоматически. Кнопочные телефоны и механические часы придется переводить вручную. И на всякий случай проконтролировать смартфоны,

– напомнили в УЗ.

Достойно внимания! Переход на летнее время означает, что стрелки часов переведут на час вперед. То есть в 3:00 ночи 26 марта сразу наступит четыре часа.

Большинство гаджетов, в том числе работающих на операционной системе Android и iOS будут показывать новое время автоматически. Это касается и ПК и ноутбуков – нужно лишь убедиться, что в настройках установлено киевское время. Смарт-часы и привязанные к смартфонам фитнес-браслеты также автоматически изменят время.

Зачем переводят время

В 110 странах мира каждую осень стрелки часов переводят на зимнее время – на час назад, а весной – на летнее, на час вперед. Первую такую идею предложил в 1784 году один из родителей-основателей Соединенных Штатов Бенджамин Франклин, чтобы сэкономить запасы свечей. Однако реализовали ее впервые в Великобритании уже в 1908 году. Цель была фактически та же – экономия, но уже электроэнергии.

В Украине система зимнего и летнего времени была введена в 1981 году при УССР. В начале 1990-х годов от сезонного перехода попытались отказаться, но в 1992 году возобновили уже с учетом порядка вычисления времени, действующего в Европе.

Зачем переводят время:

чтобы адаптировать рабочие часы под световой день, то есть, чтобы люди имели возможность раньше начинать и дольше работать;

экономия энергии (самая распространенная причина).

Дискурс об отмене перевода времени в Украине продолжается с 2019 года после того, как аналогичное обсуждение началось в Евросоюзе. Еврокомиссия и Европарламент в этом году поддержали решение об отказе от смены времени.