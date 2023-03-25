Годинники переведуть на одну годину вперед. В Укрзалізниці поспішили пояснити, як бути з потягами.

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Пасажирам, які купили квитки на потяги на 25 – 26 березня, не варто переживати: час у них вказано вже з урахуванням літнього часу.

Цієї неділі разом з усією країною переходимо на літній час: 26 березня о 03:00 за київським часом стрілки годинника переводимо на одну годину вперед – і ми одразу на годину ближче до перемоги! Смартфони й інші сучасні гаджети переходять на новий час автоматично. Кнопкові телефони й механічні годинники доведеться переводити вручну. І про всяк випадок проконтролювати смартфони,

– нагадали в УЗ.

Варте уваги! Перехід на літній час означає, що стрілки годинника переведуть на годину вперед. Тобто о 3:00 ночі 26 березня одразу настане 4:00.

Більшість гаджетів, зокрема ті, які працюють на операційній системі Android та iOS показуватимуть новий час автоматично. Це стосується і ПК та ноутбуків – треба лиш пересвідчитися, що у налаштуваннях встановлений київський час. Смарт-годинники та фітнес-браслети, які прив'язані до смартфонів, також автоматично змінять час.

Навіщо переводять час

У 110 країнах світу щоосені стрілки годинника переводять на зимовий час – на годину назад, а навесні – на літній, на годину вперед. Першим таку ідею запропонував у 1784 році один з батьків-засновників Сполучених Штатів Бенджамін Франклін, щоб зекономити запаси свічок. Однак реалізували її вперше у Великій Британії вже у 1908 році. Мета була фактично та ж – економія, але вже електроенергії.

В Україні система зимового та літнього часу була запроваджена у 1981 році за часів УРСР. На початку 1990-х років від сезонного переходу спробували відмовитися, але у 1992 році відновили вже з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в Європі.

Навіщо переводять час:

щоб адаптувати робочі години під світловий день, тобто, аби люди мали можливість раніше починати і довше працювати;

економія енергії (найпоширеніша причина).

Дискурс про скасування переведення часу в Україні триває з 2019 року після того, як аналогічне обговорення почалося у Євросоюзі. Єврокомісія та Європарламент того року підтримали рішення про відмову від зміни часу.