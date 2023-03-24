На щастя, 24 Канал підготував покрокову інструкцію, як правильно перевести годинник. Для тих, хто користується смартфонами, комп'ютерами, розумними годинниками та іншими подібними пристроями, не потрібно робити нічого особливого. Час на цих пристроях автоматично зміниться на правильний у зазначену дату. Однак, якщо час не змінився, користувачам слід перевірити налаштування годинника, щоб переконатися, що вони не були випадково змінені.

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Як перевести годинник на літній час час на комп'ютері

На комп'ютері вам слід переконатися, що опція автоматичного переходу на зимовий і літній час увімкнена. За замовчуванням цей параметр активний, але важливо пересвідчитися, чи не було його вимкнено під час налаштувань.



Перемикач "Автоматичний перехід на літній/зимовий час" має бути увімкнений / Фото 24 Каналу

Порада! Знайти потрібний перемикач можна відкривши "Налаштування" в меню "Пуск", далі потрібно обрати "Час і мова".

Як перевести годинник на літній час на смартфоні

На смартфонах користувачі повинні переконатися, що час встановлено автоматично, а не вручну. Це налаштування дозволяє пристрою синхронізуватися з мережею оператора та отримувати інформацію про час, дату та часовий пояс.



Перемикач автоматичного переходу на літній/зимовий час на смартфоні / Фото 24 Каналу

Порада! Знайти потрібну опцію на смартфоні можна в розділі налаштувань "Дата та час".

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Чому ми досі переходимо на літній та зимовий час

Хоча практика переходу на зимовий час в останні роки ставиться під сумнів, вона залишається чинною. Саме тому згодом потрібно повертатися на літній час. Рішення про продовження або скорочення світлового дня приймається для того, щоб врахувати швидший захід сонця пізньої осені та взимку і більш пізній навесні. Перехід на зимовий час також аргументується економією енергії, хоча фактичність економії на практиці критикується.

Попри дебати, практика переходу на зимовий час, вона все ще широко розповсюджена. Тому дуже важливо, щоб люди знали, як правильно переводити годинники. За допомогою цього матеріалу кожен може переконатися, що його пристрої готові до зустрічі з довшими та яскравішими днями.

Важлива порада! Не всі ґаджети в будинку можуть автоматично переходити на літній/зимовий час, тож слід простежити, щоб час на мікрохвильовці, духовці, холодильнику і на звичайних годинниках був переведений вчасно.