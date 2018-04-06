Переход на латиницу обойдется Казахстану в миллиард долларов – эксперты

Идея главы МИД Павла Климкина осуществить "алфавитную" реформу, перейдя на латиницу, вызвала оживленное обсуждение в социуме.

Сторонники предложения считают, что Украина могла бы последовать примеру опыт Казахстана, где такой переход должен завершиться до 2025 года. Однако следует учитывать, что новация обойдется этой стране в значительную сумму. Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для 24 Канала.

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По оценкам министерства образования и науки Казахстана, переход на латиницу потребует единовременных затрат в размере 300 миллионов долларов. Это касается разовых инвестиций, связанных с исправлением документов, печатанием новых учебников, "перепрошивкой" программного обеспечения.

Также необходимы еще 110 миллионов долларов для переучивания населения и трудовых ресурсов в частности. Учитывая то, что переходный период может составить от трех до пяти лет, сумма расходов совокупно приблизится к 330-550 миллионов долларов, а с учетом единовременных инвестиций – до 600-800 миллионов долларов.

Но это предварительные оценки, которые, как показывает практика, всегда занижены, чтобы не шокировать и без того озабоченную общественность. Общие же расходы на проведение "алфавитной" реформы могут достичь одного миллиарда, и при этом стоит учитывать, что население Казахстана в два раза меньше, чем в Украине, так что для нас эта сумма может полностью удвоиться, утверждают эксперты.

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