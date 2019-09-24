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      Летнее время в Украине отменяют

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      Переход на летнее время 2020 в Украине отменяют – почему
      27 октября в Украине отменяется летнее время / Иллюстративное фото

      В ночь на 27 октября в Украине отменят летнее время, а часы надо будет перевести на один час назад. Страна вернется на свое поясное время, которое неформально называют "зимним временем".

      Об этом говорится в распоряжении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое опубликовал замминистра Тарас Качка.

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      27 октября 2019 года в 4 часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад,
      – говорится в постановлении.

      Чиновник не упустил возможности пошутить и подписал документ фразой "скоро на всех телеканалах страны".


      Постановление о переходе на зимнее время

      В Украине начали переводить часы с 1981 года. Ежегодно украинцы переходят на зимнее – в последнее воскресенье октября, а на летнее время – в последнее воскресенье марта.

      Следовательно, весной 2020 года Украина снова вернется на летнее время.

      К слову, в 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено. Вместе с тем, Европарламент уже принял решение отменить переход на летнее и зимнее время в Евросоюзе, оно вступит в силу с 2021 года.

       

       

      Как легко перейти на зимнее время: советы Ульяны Супрун

      • Выходите на прогулку. Свет, особенно дневной, помогает приспособиться к изменениям. В то же время в холодный период года пребывание на улице днем помогает простимулировать мозг и заставляют его создавать серотонин ("гормон счастья").
      • Не планируйте в этот период времени важные дела, в частности, лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок.
      • Старайтесь полноценно питаться, чтобы организм не испытывал недостатка питательных веществ.
      • Планируйте свое время так, чтобы спать полноценно, а именно не менее 7-8 часов в сутки.
      • ​Если испытываете трудности после смены времени, то проконсультируйтесь со своим врачом.
      blog_ava
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      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Советы Кабинет Министров Украины Министерство экономического развития и торговли
      Источник: 24 канал
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