Летнее время в Украине отменяют
В ночь на 27 октября в Украине отменят летнее время, а часы надо будет перевести на один час назад. Страна вернется на свое поясное время, которое неформально называют "зимним временем".
Об этом говорится в распоряжении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое опубликовал замминистра Тарас Качка.
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27 октября 2019 года в 4 часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад,
– говорится в постановлении.
Чиновник не упустил возможности пошутить и подписал документ фразой "скоро на всех телеканалах страны".
Постановление о переходе на зимнее время
В Украине начали переводить часы с 1981 года. Ежегодно украинцы переходят на зимнее – в последнее воскресенье октября, а на летнее время – в последнее воскресенье марта.
Следовательно, весной 2020 года Украина снова вернется на летнее время.
К слову, в 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено. Вместе с тем, Европарламент уже принял решение отменить переход на летнее и зимнее время в Евросоюзе, оно вступит в силу с 2021 года.
Как легко перейти на зимнее время: советы Ульяны Супрун
- Выходите на прогулку. Свет, особенно дневной, помогает приспособиться к изменениям. В то же время в холодный период года пребывание на улице днем помогает простимулировать мозг и заставляют его создавать серотонин ("гормон счастья").
- Не планируйте в этот период времени важные дела, в частности, лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок.
- Старайтесь полноценно питаться, чтобы организм не испытывал недостатка питательных веществ.
- Планируйте свое время так, чтобы спать полноценно, а именно не менее 7-8 часов в сутки.
- Если испытываете трудности после смены времени, то проконсультируйтесь со своим врачом.