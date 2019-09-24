Летнее время в Украине отменяют

В ночь на 27 октября в Украине отменят летнее время, а часы надо будет перевести на один час назад. Страна вернется на свое поясное время, которое неформально называют "зимним временем".

Об этом говорится в распоряжении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое опубликовал замминистра Тарас Качка.

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27 октября 2019 года в 4 часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад,

– говорится в постановлении.

Чиновник не упустил возможности пошутить и подписал документ фразой "скоро на всех телеканалах страны".



Постановление о переходе на зимнее время

В Украине начали переводить часы с 1981 года. Ежегодно украинцы переходят на зимнее – в последнее воскресенье октября, а на летнее время – в последнее воскресенье марта.

Следовательно, весной 2020 года Украина снова вернется на летнее время.

К слову, в 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено. Вместе с тем, Европарламент уже принял решение отменить переход на летнее и зимнее время в Евросоюзе, оно вступит в силу с 2021 года.

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