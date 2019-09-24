Літній час в Україні скасовують
У ніч на 27 жовтня в Україні скасують літній час, а годинники треба буде перевести на одну годину назад. Країна повернеться на свій поясний час, який неформально називають "зимовим часом".
Про йдеться у розпорядженні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яке опублікував замміністра Тарас Качка.
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27 жовтня 2019 року о 4 годині за київським часом скасовується літній час із переведенням годинникової стрілки на одну годину назад,
– йдеться в постанові.
Чиновник не втратив можливості пожартувати і підписав документ фразою "скоро на всіх телеканалах країни".
Постанова про перехід на зимовий час
В Україні почали переводити годинник з 1981 року. Щороку українці переходять на зимовий – в останню неділю жовтня, а літній час – в останню неділю березня.
Відтак, весною 2020 року Україна знову повернеться на літній час.
До слова, у 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але під тиском громадськості ухвалену постанову було скасовано. Водночас, Європарламент вже ухвалив рішення скасувати перехід на літній і зимовий час в Євросоюзі, воно набуде чинності з 2021 року.
Як легко перейти на зимовий час: поради Уляни Супрун
- Виходьте на прогулянку. Світло, особливо денне, допомагає призвичаїтись до змін. Водночас у холодний період року перебування на вулиці вдень допомагає простимулювати мозок і змушуює його утворювати серотонін ("гормон щастя").
- Не плануйте в цей період часу важливі справи, зокрема краще утриматись від інтенсивних фізичних навантажень.
- Намагайтесь повноцінно харчуватись, щоб організм не відчував браку поживних речовин.
- Плануйте свій час так, щоб спати повноцінно, а саме не менше 7-8 годин на добу.
- Якщо відчуваєте труднощі після зміни часу, то проконсультуйтесь зі своїм лікарем.