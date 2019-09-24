Літній час в Україні скасовують

У ніч на 27 жовтня в Україні скасують літній час, а годинники треба буде перевести на одну годину назад. Країна повернеться на свій поясний час, який неформально називають "зимовим часом".

Про йдеться у розпорядженні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яке опублікував замміністра Тарас Качка.

Читайте також: Вихідні у жовтні: як відпочиватимуть українці

27 жовтня 2019 року о 4 годині за київським часом скасовується літній час із переведенням годинникової стрілки на одну годину назад,

– йдеться в постанові.

Чиновник не втратив можливості пожартувати і підписав документ фразою "скоро на всіх телеканалах країни".



Постанова про перехід на зимовий час

В Україні почали переводити годинник з 1981 року. Щороку українці переходять на зимовий – в останню неділю жовтня, а літній час – в останню неділю березня.

Відтак, весною 2020 року Україна знову повернеться на літній час.

До слова, у 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але під тиском громадськості ухвалену постанову було скасовано. Водночас, Європарламент вже ухвалив рішення скасувати перехід на літній і зимовий час в Євросоюзі, воно набуде чинності з 2021 року.

Як легко перейти на зимовий час: поради Уляни Супрун