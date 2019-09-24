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      Літній час в Україні скасовують

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      Перехід на літній час 2020 в Україні скасовують – чому
      27 жовтня в Україні скасовується літній час / Ілюстративне фото

      У ніч на 27 жовтня в Україні скасують літній час, а годинники треба буде перевести на одну годину назад. Країна повернеться на свій поясний час, який неформально називають "зимовим часом".

      Про йдеться у розпорядженні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, яке опублікував замміністра Тарас Качка.

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      27 жовтня 2019 року о 4 годині за київським часом скасовується літній час із переведенням годинникової стрілки на одну годину назад,
      – йдеться в постанові.

      Чиновник не втратив можливості пожартувати і підписав документ фразою "скоро на всіх телеканалах країни".


      Постанова про перехід на зимовий час

      В Україні почали переводити годинник з 1981 року. Щороку українці переходять на зимовий – в останню неділю жовтня, а літній час – в останню неділю березня.

      Відтак, весною 2020 року Україна знову повернеться на літній час.

      До слова, у 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, але під тиском громадськості ухвалену постанову було скасовано. Водночас, Європарламент вже ухвалив рішення скасувати перехід на літній і зимовий час в Євросоюзі, воно набуде чинності з 2021 року.

       

       

      Як легко перейти на зимовий час: поради Уляни Супрун

      • Виходьте на прогулянку. Світло, особливо денне, допомагає призвичаїтись до змін. Водночас у холодний період року перебування на вулиці вдень допомагає простимулювати мозок і змушуює його утворювати серотонін ("гормон щастя").
      • Не плануйте в цей період часу важливі справи, зокрема краще утриматись від інтенсивних фізичних навантажень.
      • Намагайтесь повноцінно харчуватись, щоб організм не відчував браку поживних речовин.
      • Плануйте свій час так, щоб спати повноцінно, а саме не менше 7-8 годин на добу.
      • ​Якщо відчуваєте труднощі після зміни часу, то проконсультуйтесь зі своїм лікарем.
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Здоров'я Міністерство економічного розвитку і торгівлі Кабінет Міністрів України Поради
      Джерело: 24 канал
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