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      Переименовать в СНГ: как советская власть пыталась удержать границы

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      Украине исполнилось 28 лет. Независимость мы получили без крови, хотя советская армия должна была входить в Киев в начале 1990-х. Мы могли получить формальную независимость, по сути оставшись в составе новой империи.

      В конце эпохи перестройки стало понятно, что Советский Союз доживает свои последние дни: экономика была в глубоком упадке, не помогла и политика гласности.

      По теме: КГБ, коммунисты и первые политические шаги: как Украина шла к независимости

      Одна за другой из его состава начали выходить республики. Первой свою независимость в марте 1990 года провозгласила Литва. Чтобы как-то сохранить границы старой империи, советская власть придумала создать новое союзное образование с новым названием – СНГ.

      Идея на самом деле заключалась в том, чтобы переименовать Союз Советских Социалистических Республик в Содружество Независимых Государств, – пояснил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

      Под давлением общества 16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР все же принял резолюцию о государственном суверенитете. Однако это не было провозглашением независимости, а скорее подготовкой к вхождению Украины в новый союзный договор.


      Декларация, которую приняли 16 июля 1990 года

      "Не допустить вхождения Украины в новое союзное государство" – с таким требованием на Майдане Независимости, который тогда был Октябрьской площадью, собрались студенты и объявили голодовку. Позже это событие назвали Революцией на граните.

      С транспарантами в руках и белых повязках на головах студенты выдвинули свои требования. Всего их было пять:

      • не допустить подписания нового союзного договора;
      • перевыборы в Верховную Раду УССР;
      • возвращение домой украинских солдат;
      • национализация имущества Компартии;
      • отставка председателя Совета министров УССР Виталия Масола.

      Революція на граніті
      Палаточный городок Революции на граните

      Акция мирного неповиновения длилась 16 дней. Студенты организовали палаточные городки, в университетах объявляли забастовки. В конце концов, протестующие договорились с тогдашним представителем президиума верховной рады УССР Иваном Плющом, что заключение нового союзного договора откладывается. Голодовку студенты прекратили.

      Следствием всего этого стало кардинальное изменение курса государства. Оно от тоталитарно-коммунистического перешло к демократическому,
      – отметил Роман Бессмертный, политический эксперт, дипломат.

      Последняя попытка коммунистов зацепиться за власть была в 1991 году. В Москве попытались совершить государственный переворот. Образовался государственный комитет по чрезвычайным ситуациям – ГКЧП. Он запретил митинги, забастовки, пытался ввести цензуру в прессе, а также направил в советские города армию.

      ДКНС
      Члены ГКЧП

      Леонид Кравчук как председатель Верховного Совета УССР занял выжидательную позицию. Однако члены Народного Руха решительно осудили мятежников. Благодаря тысячам протестующих по всему Советскому Союзу мятеж в Москве провалился.

      ГКЧП потерпел поражение, Михаила Горбачева изолировали от власти, компартию Советского Союза запретили. А 24 августа 1991 года в стены Верховной Рады занесли огромный голубо-желтый флаг и абсолютным большинством депутатов приняли исторический Акт о независимости Украины.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины День Независимости СССР История
      Источник: 24 канал
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