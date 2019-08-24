Переименовать в СНГ: как советская власть пыталась удержать границы

Украине исполнилось 28 лет. Независимость мы получили без крови, хотя советская армия должна была входить в Киев в начале 1990-х. Мы могли получить формальную независимость, по сути оставшись в составе новой империи.

В конце эпохи перестройки стало понятно, что Советский Союз доживает свои последние дни: экономика была в глубоком упадке, не помогла и политика гласности.

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Одна за другой из его состава начали выходить республики. Первой свою независимость в марте 1990 года провозгласила Литва. Чтобы как-то сохранить границы старой империи, советская власть придумала создать новое союзное образование с новым названием – СНГ.

Идея на самом деле заключалась в том, чтобы переименовать Союз Советских Социалистических Республик в Содружество Независимых Государств, – пояснил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Под давлением общества 16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР все же принял резолюцию о государственном суверенитете. Однако это не было провозглашением независимости, а скорее подготовкой к вхождению Украины в новый союзный договор.



Декларация, которую приняли 16 июля 1990 года

"Не допустить вхождения Украины в новое союзное государство" – с таким требованием на Майдане Независимости, который тогда был Октябрьской площадью, собрались студенты и объявили голодовку. Позже это событие назвали Революцией на граните.

С транспарантами в руках и белых повязках на головах студенты выдвинули свои требования. Всего их было пять:

• не допустить подписания нового союзного договора;

• перевыборы в Верховную Раду УССР;

• возвращение домой украинских солдат;

• национализация имущества Компартии;

• отставка председателя Совета министров УССР Виталия Масола.



Палаточный городок Революции на граните

Акция мирного неповиновения длилась 16 дней. Студенты организовали палаточные городки, в университетах объявляли забастовки. В конце концов, протестующие договорились с тогдашним представителем президиума верховной рады УССР Иваном Плющом, что заключение нового союзного договора откладывается. Голодовку студенты прекратили.

Следствием всего этого стало кардинальное изменение курса государства. Оно от тоталитарно-коммунистического перешло к демократическому,

– отметил Роман Бессмертный, политический эксперт, дипломат.

Последняя попытка коммунистов зацепиться за власть была в 1991 году. В Москве попытались совершить государственный переворот. Образовался государственный комитет по чрезвычайным ситуациям – ГКЧП. Он запретил митинги, забастовки, пытался ввести цензуру в прессе, а также направил в советские города армию.



Члены ГКЧП

Леонид Кравчук как председатель Верховного Совета УССР занял выжидательную позицию. Однако члены Народного Руха решительно осудили мятежников. Благодаря тысячам протестующих по всему Советскому Союзу мятеж в Москве провалился.

ГКЧП потерпел поражение, Михаила Горбачева изолировали от власти, компартию Советского Союза запретили. А 24 августа 1991 года в стены Верховной Рады занесли огромный голубо-желтый флаг и абсолютным большинством депутатов приняли исторический Акт о независимости Украины.