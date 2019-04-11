Переяславская рада как первая попытка Москвы навязать "русский мир"

365 лет назад состоялась Переяславская рада, которую современные историки назвали первой попыткой Москвы навязать Украине "русский мир".

Сама идея "собирания русских земель" появилась давно, однако окончательно сформировалась в 17 веке. Это и объясняет, почему рада как историческое событие очень быстро стала легендой и обросла мифами.

"Говоря современным языком, Москва уже в XVII веке пыталась навязать "русский мир" в Украине, – заявил "Институту Просвещения" доктор исторических наук, исследователь международных отношений XVII века, в частности украино-российских отношений Ярослав Федорук. – В то время она это сделала, в том числе путем фальсификации Мартовских статей. Ничтожную стоимость договоров с Россией на современном этапе мы увидели в 2014 году, когда она путем войны нарушила суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Поэтому современные украинские политики, которые заявляют о переговорах с Россией, должны иметь в виду, что Россия своих договоров не соблюдает, особенно в отношениях с Украиной, и пытается ограничить их выполнение. Переяславская рада 1654 года – это очень хороший пример для этого в истории, а история – это учительница жизни.

Не менее важные уроки тех событий, по словам историка, можно взять и для сегодняшних украино-польских отношений: "В XVII веке войной между Речью Посполитой, Украиной и Крымским ханством воспользовалось прежде всего Московское государство. Как следствие – через век-полтора с карты мира на длительное время исчезли и Украина, и Речь Посполитая, и Крымское ханство. После третьего раздела Речи Посполитой Варшава отошла к Российской империи.

Сегодня Россия вновь заинтересована в новом противостоянии двух соседних стран, используя любую возможность для этого. И Польское государство, которое ныне часто обостряет конфликты с Украиной на основе национальной исторической памяти, очень должно об этом помнить. Особенно, когда в Украине, то есть у границ самой Польши, продолжается война с Россией".

Украинские историки склонны считать, что в 1654 году состоялся военный союз в борьбе с общим врагом – Речью Посполитой. Он достигался с помощью формы вассалитета на основе сохранения и расширения автономных прав Гетманщины. Таким образом Хмельницкий хотел освободить и объединить все украинские этнические земли, которые были в исторической традиции со времен Киевской Руси. А Московское государство – вернуть территории, которые в свое время отобрала Речь Посполитая.

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