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      Переяславская рада как первая попытка Москвы навязать "русский мир"

      64 Читати новину українською
      Украина
      Украина / dpchas.com.ua

      365 лет назад состоялась Переяславская рада, которую современные историки назвали первой попыткой Москвы навязать Украине "русский мир".

      Сама идея "собирания русских земель" появилась давно, однако окончательно сформировалась в 17 веке. Это и объясняет, почему рада как историческое событие очень быстро стала легендой и обросла мифами.

      "Говоря современным языком, Москва уже в XVII веке пыталась навязать "русский мир" в Украине, – заявил "Институту Просвещения" доктор исторических наук, исследователь международных отношений XVII века, в частности украино-российских отношений Ярослав Федорук. – В то время она это сделала, в том числе путем фальсификации Мартовских статей. Ничтожную стоимость договоров с Россией на современном этапе мы увидели в 2014 году, когда она путем войны нарушила суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Поэтому современные украинские политики, которые заявляют о переговорах с Россией, должны иметь в виду, что Россия своих договоров не соблюдает, особенно в отношениях с Украиной, и пытается ограничить их выполнение. Переяславская рада 1654 года – это очень хороший пример для этого в истории, а история – это учительница жизни.

      Не менее важные уроки тех событий, по словам историка, можно взять и для сегодняшних украино-польских отношений: "В XVII веке войной между Речью Посполитой, Украиной и Крымским ханством воспользовалось прежде всего Московское государство. Как следствие – через век-полтора с карты мира на длительное время исчезли и Украина, и Речь Посполитая, и Крымское ханство. После третьего раздела Речи Посполитой Варшава отошла к Российской империи.

      Сегодня Россия вновь заинтересована в новом противостоянии двух соседних стран, используя любую возможность для этого. И Польское государство, которое ныне часто обостряет конфликты с Украиной на основе национальной исторической памяти, очень должно об этом помнить. Особенно, когда в Украине, то есть у границ самой Польши, продолжается война с Россией".

      Украинские историки склонны считать, что в 1654 году состоялся военный союз в борьбе с общим врагом – Речью Посполитой. Он достигался с помощью формы вассалитета на основе сохранения и расширения автономных прав Гетманщины. Таким образом Хмельницкий хотел освободить и объединить все украинские этнические земли, которые были в исторической традиции со времен Киевской Руси. А Московское государство – вернуть территории, которые в свое время отобрала Речь Посполитая.

      Больше о Переяславской раде и фальсификации Мартовских статей – читайте обширное интервью по ссылке.

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      Теги: Новости Украины Статьи История
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