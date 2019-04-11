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      Переяславська рада як перша спроба Москви нав’язати "русский мир"

      196 Читать новость на русском
      Україна
      Україна / dpchas.com.ua

      365 років тому відбулася Переяславська рада, яку сучасні історики назвали першою спробою Москви нав’язати Україні "русский мир".

      Сама ідея "собирания русских земель" з’явилася давно, проте остаточно сформувалася у 17 столітті. Це і пояснює, чому рада як історична подія дуже швидко стала легендою та обросла міфами.

      "Кажучи сучасною мовою, Москва вже у XVII столітті намагалася нав’язати "русский мир" в Україні, – заявив "Інституту Просвіти" доктор історичних наук, дослідник міжнародних відносин XVII століття, зокрема українсько-російських стосунків Ярослав Федорук. – У той час вона це зробила, зокрема й шляхом фальсифікації Березневих статей. Нікчемну вартість договорів з Росією на сучасному етапі ми побачили 2014 року, коли вона шляхом війни порушила суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Тому сучасні українські політики, які заявляють про переговори з Росією, повинні мати на увазі, що Росія своїх договорів не дотримується, надто у відносинах із Україною, і намагається обмежити їхнє виконання. Переяславська рада 1654 року – це дуже добрий приклад для цього в історії, а історія – це вчителька життя.

      Не менш важливі уроки тих подій, за словами історика, можна взяти й для сьогоднішніх українсько-польських відносин: "У XVII столітті війною "між Річчю Посполитої, Україною і Кримським ханством скористалася насамперед Московська держава. Як наслідок – через століття-півтора з карти світу на тривалий час зникли і Україна, і Річ Посполита, і Кримське ханство. Після третього поділу Речі Посполитої Варшава відійшла до Російської імперії.

      Сьогодні Росія знову зацікавлена в новому протистоянні двох сусідніх країн, використовуючи будь-яку нагоду для цього. І Польська держава, яка нині часто загострює конфлікти з Україною на основі національної історичної пам’яті, конче повинна про це пам’ятати. Особливо, коли в Україні, тобто біля кордонів самої Польщі, триває війна з Росією".

      Українські історики схильні вважати, що 1654 року відбувся військовий союз у боротьбі зі спільним ворогом – Річчю Посполитою. Він досягався за допомогою форми васалітету на основі збереження і розширення автономних прав Гетьманщини. В такий спосіб Хмельницький хотів звільнити та об’єднати всі українські етнічні землі, які були в історичній традиції з часів Київської Русі. А Московська держава – повернути території, які свого часу відібрала Річ Посполита.

      Більше про Переяславську раду та фальсифікацію Березневих статей – читайте розлоге інтерв’ю за посиланням. 

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      Теги: Новини України Історія Статті
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