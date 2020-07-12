Владельцы ночных клубов решили высказать свое мнение по ограничению работы их заведений. В частности, их не устраивает работа до 11 часов вечера, за которую на днях проголосовало правительство.

Вместе предпринимателями на акции работники заведений и постоянные клиенты. Об этом в прямом эфире сообщили корреспонденты 24 канала.

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Антоновский мост – стратегический объект не только для Херсонщины. Это еще и дорога республиканского значения – по ней едут люди на море и с моря. Кроме этого, на мосту и так обычно пробки, ведь весовой комплекс постоянно проверяет фуры.

Перекрытие моста / Фото kherson.net

К мосту приехало много полиции. Ведь из-за перекрытия дороги возникнет транспортный коллапс.

Сейчас люди утверждают, что будут перекрывать трассу, а потом хотят отправляться в областную государственную администрацию, где будут озвучивать свои претензии местным властям.

Протест предпринимателей / Фото kherson.net

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Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусевсам призвал протестующих прийти к нему на встречу. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Он также отметил, что уже обратился к правительству с предложением пересмотреть ограничения и разрешить с учетом эпидемической ситуации принимать соответствующие решения о деятельности развлекательных заведений на заседаниях региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.