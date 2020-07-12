Власники нічних клубів вирішили висловити свою думку щодо обмежень роботи їхніх закладів. Зокрема, їх не влаштовує робота до 11 години вечора, за яку днями, проголосував уряд. Обурені люди вийшли на акцію, а прямо на мосту.

Разом підприємцями на акції працівники закладів та постійні клієнти. Про це у прямому ефірі повідомили кореспонденти 24 каналу.

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Антонівський міст – стратегічний об'єкт не тільки для Херсонщини. Це ще й дорога республіканського значення – нею їдуть люди на море та з моря. Окрім цього, на мості й так зазвичай корки, адже ваговий комплекс постійно перевіряє фури.



Перекриття мосту / Фото kherson.net

До мосту приїхало багато поліції. Адже через перекриття дороги виникне транспортний колапс.

Наразі люди стверджують, що перекриватимуть трасу, а потім хочуть вирушати до обласної державної адміністрації, де будуть говорити свої претензії місцевій владі.



Протест підприємців / Фото kherson.net

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Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєвсам закликав протестуючих прийти до нього на зустріч. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Він також зазначив, що вже звернувся до уряду з пропозицією переглянути обмеження і дозволити з урахуванням епідемічної ситуації ухвалювати відповідні рішення щодо діяльності розважальних закладів на засіданнях регіональних комісій з питань ТЕБ та НС.