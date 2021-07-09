Мальчик вечером возвращался через мост домой. Поскольку колесо попало в щель, ребенок перелетел через руль, а велосипед упал сверху. Бывший военный Виктор Дьяков рассказал, что подросток получил травмы, из-за которых умер.

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Что известно о погибшем

Парня похоронили несколько дней назад. У него осталась сестренка, они были двойняшками и учились вместе в школе.

Староста села Роман Тишков рассказал, что парень был позитивным, ходил в церковь, пел в хоре. Его папа работает пожарным в сельсовете, мать вскоре тоже выйдет на работу в это учреждение.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Проблема с мостом существует давно

Дьяков рассказал, что проблема с переправой через реку в этом селе существует уже много лет. Раньше там стоял старый мост, но потом один из кандидатов в народные депутаты сделал для жителей временную переправу – понтонный мост.

Правда, эта переправа давно просела. По словам военного, на мосту уже неоднократно травмировались люди.

Что говорят местные власти

Староста отметил, что переправе уже около 20 лет. Однако, по мнению чиновника, она еще в нормальном состоянии. Несмотря на это, ее разрушают сильные дожди.

Более того, Тишков предполагает, что в трагедии якобы виноват сам подросток, который мог не справиться с велосипедом из-за большой скорости

Он (мост – 24 канал) не в аварийном состоянии, он нормальный. Я ездил по другим деревням, так там мосты вообще на дне реки лежат. Видимо, парень ехал на большой скорости, не справился с управлением велосипедом...Но вины сельсовета здесь нет, мост в нормальном состоянии,

– сказал староста.

Он добавил, что якобы обращался в Ровненский областной совет и просил помощи в строительстве нового моста. Однако там ответили, что пока нет денег. Сказали, что из бюджета на ремонты мостов выделили 5%. Эти ресурсы направили только на аварийные сооружения.



Мост, где произошла трагедия​ / Фото "Чудель назагал"