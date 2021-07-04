На 14-летнюю девочку напала змея

Инцидент произошел в пятницу, 2 июля. На линию 103 вызов поступил в 11:37 утра. Змея укусила девочку в селе Бродница Вараского района.

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По информации медиков, на пострадавшую в лесу напала змея, когда она собирала ягоды. До прибытия "скорой" по вызову, девочка оставалась в сознании. Бригада Заречненской подстанции предоставила необходимую помощь.

Состояние 14-летнего ребенка врачи оценили средней тяжести. Девочке предварительно дали диагноз "травма правой нижней конечности в области голени вследствие укуса змеи" и госпитализировали в Заречненскую центральную районную больницу.

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