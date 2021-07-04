На 14-річну дівчинку напала змія
Інцидент трапився у п'ятницю, 2 липня. На лінію 103 виклик надійшов о 11:37 ранку. Змія вкусила дівчинку у селі Бродниця Вараського району.
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За інформацією медиків, на постраждалу у лісі напала змія, коли вона збирала ягоди. До прибуття "швидкої" за викликом, дівчинка залишалась у свідомості. Бригада Зарічненської підстанції надала необхідну допомогу.
Стан 14-річної дитини лікарі оцінили середньої важкості. Їй попередньо дали діагноз "травма правої нижньої кінцівки в ділянці гомілки внаслідок укусу змії" й госпіталізували до Зарічненської центральної районної лікарні.
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Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА