Об этом 24 Каналу рассказал историк, политический обозреватель Армен Чибухчан. По его словам, Дональду Трампу ничего не остается, как спекулировать на теме Украины и делать все, чтобы снизить поддержку от США.
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Трамп идет в ва-банк
Армен Чибухчян рассказал, что экс-президент США за время своего президентства настолько испортил отношения США с союзниками, что последствия этого до сих пор приходится исправлять нынешней власти.
Относительно войны историк убежден, что в конце 2023 года произойдет определенный перелом пользу Украины.
Очевидно, что война может замедлиться, могут быть какие-то обстрелы, или на время может успокоиться или обостриться – в таком режиме она может продолжаться. Но у меня впечатление, что решающая фаза, перелом должен произойти до конца 2023 года, до конца зимы и до начала предвыборной гонки США,
– сказал историк.
По мнению историка, Трамп решил использовать тему военной помощи Украине как противодействие Джо Байдену. Вся избирательная кампания будет строиться на вопросах, куда использовали помощь США и куда ушли десятки миллиардов долларов.
В 2024 году в предвыборной гонке в США между демократическим и республиканским кандидатом основным вопросом будет: чего мы достигли потратил десятки миллиардов долларов,
– сказал Чибухчан.
По его мнению, если Украина не выиграет в войне или не будет иметь ощутимых результатов на поле боя, демократы могут вообще отказаться от выборов, потому что проиграют их.
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На что рассчитывают потенциальные кандидаты
Трамп будет раскручивать эту тему, потому что у него нет другой "фишки". Таким образом, он идет в ва-банк, как и Джо Байден, который сделал своей главной темой поддержку Украины и борьбу за демократию.
По мнению Чибухчана, даже если в 2023 году не произойдет существенный перелом в войне, что довольно сложно представить, в 2024 году Украина будет иметь на вооружении американские танки Abrams. По словам историка, это будет не 30 танков, а около 100, и будут поступать по мере развертывания логистики обслуживания.
Еще больше, по словам обозревателя, ситуация изменится, когда Украина получит американские самолеты F16.
"Если Байден дает F-16, он не просто так их дает. Ему нужно быть уверенным, что, к примеру, к лету 2024 года, когда уже будет финишная прямая до выборов в США, тогда ему уже потребуются конкретные сильные результаты" – сказал Армен Чибухчан.
Как США помогает Украине: последние новости
- США начали помогать Украине в борьбе против России еще до полномасштабного вторжения.
- Постепенно вес вооружения увеличивался и достиг уровня танков. США пообещали Украине 31 танк Amrams, чем разблокировали также позицию Германии по поставке танков Leopard 2.
- В США рассматривают передачу Украине истребителей F 16, которые смогут прикрывать танки в воздухе