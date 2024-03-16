Европейский политик также отметил, что наша страна не может ждать результата выборов в Соединенных Штатах Америки, которые состоятся только в конце года. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что станет толчком к изменению ситуации на поле боя.

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Когда наступит переломный момент

По мнению военного эксперта, вероятнее всего, прогноз Борреля относительно исхода войны связан с поставкой в Украину истребителей F-16. Первая партии самолетов должна поступить как раз в конце весны – летом.

Если мы получим 40 или более машин, то это станет переломным моментом в российско-украинской войне. Конечно, это не будет конец войны, но после этого станет понятно, когда российская армия будет разгромлена,

– сказал Свитан.

Он отметил, что Украина не будет ждать выборов в Соединенных Штатах, ведь они начнутся в ноябре этого года, а инаугурация вообще состоится в 2025 году.

"У нас нет времени, ведь каждый день мы теряем людей. Будем работать тем, что имеем. К тому же Европа нам помогает", – добавил военный эксперт.

Что еще Боррель говорит о войне в Украине