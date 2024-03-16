Європейський політик також наголосив, що наша країна не може чекати на результат виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться аж наприкінці року. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що стане поштовхом до зміни ситуації на полі бою.

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Коли настане переломний момент

На думку військового експерта, найімовірніше, прогноз Борреля щодо результату війни пов'язаний з постачанням в Україну винищувачів F-16. Перша партії літаків повинна надійти якраз наприкінці весни – влітку.

Якщо ми отримаємо 40 або більше машин, то це стане переломним моментом у російсько-українській війні. Звісно, це не буде кінець війни, але після цього стане зрозуміло, коли російська армія буде розгромлена,

– мовив Світан.

Він зауважив, що Україна не чекатиме виборів у Сполучених Штатах, адже вони розпочнуться у листопаді цього року, а інавгурація взагалі відбудеться у 2025 році.

"У нас немає часу, адже щодня ми втрачаємо людей. Будемо працювати тим, що маємо. До того ж Європа нам допомагає", – додав військовий експерт.

Що ще Боррель каже про війну в Україну