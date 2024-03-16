Європейський політик також наголосив, що наша країна не може чекати на результат виборів у Сполучених Штатах Америки, які відбудуться аж наприкінці року. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що стане поштовхом до зміни ситуації на полі бою.
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Коли настане переломний момент
На думку військового експерта, найімовірніше, прогноз Борреля щодо результату війни пов'язаний з постачанням в Україну винищувачів F-16. Перша партії літаків повинна надійти якраз наприкінці весни – влітку.
Якщо ми отримаємо 40 або більше машин, то це стане переломним моментом у російсько-українській війні. Звісно, це не буде кінець війни, але після цього стане зрозуміло, коли російська армія буде розгромлена,
– мовив Світан.
Він зауважив, що Україна не чекатиме виборів у Сполучених Штатах, адже вони розпочнуться у листопаді цього року, а інавгурація взагалі відбудеться у 2025 році.
"У нас немає часу, адже щодня ми втрачаємо людей. Будемо працювати тим, що маємо. До того ж Європа нам допомагає", – додав військовий експерт.
Що ще Боррель каже про війну в Україну
- Представник дипломатії Європейського Союзу заявив, що ситуація на фронті зазнає кардинальних змін навесні або ж влітку. Він закликав партнерів до постійної допомоги Україні у боротьбі з окупаційною армією.
- Боррель наголосив, що Владімір Путін і Дональд Трамп ще не перемогли, але це може статися. Аби недопустити цього європейці повинні посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу.
- За його словами, до кінця 2024 року Україна повинна отримати понад 1 мільйон снарядів. До слова, спершу дедлайн був до весни.