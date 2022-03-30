Украина и ООН сотрудничают, чтобы помочь людям, которые были вынужденны переселиться из-за войны. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

Внимание По 3 согласованным коридорам в Запорожье выехали 1 530 человек, – Верещук

Сегодня провела встречу с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди. В ходе встречи определили ключевые направления сотрудничества, – сообщила Верещук.

В частности, говорили о:

Обеспечение жильем перемещенных лиц путем строительства модульных городков.

Предоставление прямой денежной помощи внутренне перемещенным лицам.

Предоставление прямой денежной помощи внутренне перемещенным лицам. В этом направлении работает два проекта. Министерство интеграции работает над их расширением,

– сообщила Верещук.

По словам Верещук, помощь добавляется дополнительно к помощи от государства.

Так, управление Верховного комиссара ООН совместно с Укрпочтой начали выплату по 2220 гривен каждому перемещенному лицу. Получить наличные можно через отделения Укрпочты. Запись в программу выплат денежной помощи началась во Львове с 22 марта, а теперь проходит также в Ужгороде и Мукачево.

Предварительно заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о программе денежной помощи разработанной ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики.