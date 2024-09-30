Таким образом перемирие приведет к дальнейшим военным действиям, поэтому Запад нуждается в лучшем плане. Так считают в Bloomberg.

Смотрите также "Мир не черно-белый": МИД Австрии призывает к диалогу с Россией, потому что в ней "нуждаются" в Европе

Bloomberg оценило потенциальные последствия перемирия

Детали плана победы Владимира Зеленского пока обнародованы не были. Однако, как пишет издание, украинский президент откровенно рассказал о важной предпосылке – только сильная Украина может заставить Путина сесть за стол переговоров.

Bloomberg соглашается с таким утверждением, поскольку пока Путин верит, что сможет пережить поддержку Украины Западом, его война на истощение будет продолжаться. Поэтому главный вопрос заключается в том, как изменить его оценку ситуации.

Путин время от времени делал вид заинтересованности в переговорах, но цена его допуска – то, что Украина отказывается от своих претензий на четыре региона, которые он незаконно аннексировал, и Крым, и отказывается от надежды на членство в НАТО – выдает его неискренность,

– говорится в материале.

Отмечается, что действия Кремля свидетельствовали об обратном – вся экономика России была переориентирована на поддержку войны, она все еще покупает оружие и технологии у "стран-изгоев", а заявленная цель Путина остается неизменной: Украина должна быть подчиненной России. Журналисты пишут, что каким бы желанным ни было прекращение огня, оно подарит ряд рисков для Киева.

Во-первых, пауза даст российской армии время для того, чтобы набрать заменить около 30 тысяч солдат, которых она теряет ежемесячно, спланировать новую мобилизационную работу, устранить оперативные недостатки и пополнить свои запасы оружия.

По данным Bloomberg, Путин, вероятно, использовал бы такое перемирие, чтобы просто спланировать новые нападения, как он неоднократно делал в прошлом - в том числе после своего предыдущего вторжения в Украину в 2014 году.

"Этот риск усиливается тем, что пауза может поставить под угрозу международную поддержку Украины, что усложнит ей защиту от возрожденной России. Многие западные союзники уже ищут повод, чтобы перенаправить средства из Украины на внутренние нужды", – отмечает издание.

Издание пишет, что Путин давно надеется на то, что Запад устанет поддерживать Киев, что российская общественность продолжит молчать, а его армия будет финансироваться достаточно хорошо, чтобы продолжать боевые действия.

Таким образом ошибочное прекращение огня может увеличить вероятность того, что "все эти ставки окупятся" - и оставит Украину и Запад в худшем положении, когда военные действия возобновятся. Поэтому цель США и их союзников должна заключаться в том, чтобы обеспечить Украине максимальные рычаги влияния перед началом переговоров.

Как можно предотвратить нарушение договоренностей со стороны Москвы

Запад должен признать, что любое существенное сокращение финансирования сейчас не положит конец войне – это вдохновит Путина. Он должен продолжать укреплять потенциал ПВО Украины, увеличивать поставки ей боеприпасов и другого оружия, а также снять большинство ограничений на использование ракет большой дальности,

– отмечают специалисты.

В частности, союзники должны договориться о надежных гарантиях безопасности для Украины. Это непростая задача, и НАТО, понятно, не желает распространять свою открытую защиту на государство, которое не является членом. Но коллективное обещание должно быть на столе для сдерживания дальнейшей агрессии.

"В течение своего кровавого правления Путин всегда был готов нарушать перемирие, нарушать договоренности и нарушать свое слово каждый раз, когда видел в этом стратегическую выгоду. Есть все основания полагать, что на этот раз он поступит так же", – резюмирует издание, подчеркивая, что без надлежащих мер прекращения огня не прекратило бы войну, не спасло бы жизни или не принесло бы пользы обычным украинцам, а сделало бы наоборот.