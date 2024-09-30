Таким чином перемир'я призведе до подальших військових дій, тож Захід потребує кращого плану. Так вважають у Bloomberg.

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Bloomberg оцінило потенційні наслідки перемир'я

Деталі плану перемоги Володимира Зеленського наразі оприлюднено не було. Однак, як пише видання, український президент відверто розповів про важливу передумову – лише сильна Україна може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Bloomberg погоджується з таким твердженням, оскільки поки Путін вірить, що зможе пережити підтримку України Заходом, його війна на виснаження триватиме. Тож головне питання полягає у тому, як змінити його оцінку ситуації.

Путін час від часу вдавав зацікавленість у переговорах, але ціна його допуску – те, що Україна відмовляється від своїх претензій на чотири регіони, які він незаконно анексував, та Крим, і відмовляється від надії на членство в НАТО – видає його нещирість,

– йдеться у матеріалі.

Зазначається, що дії Кремля свідчили про зворотне – вся економіка Росії була переорієнтована на підтримку війни, вона все ще купує зброю та технології у "країн-ізгоїв", а заявлена ​​мета Путіна залишається незмінною: Україна повинна бути підлеглою Росії. Журналісти пишуть, що яким би бажаним не було припинення вогню, воно подарує низку ризиків для Києва.

По-перше, пауза дасть російській армії час для того, щоб набрати замінити близько 30 тисяч солдатів, яких вона втрачає щомісяця, спланувати нову мобілізаційну роботу, усунути оперативні недоліки та поповнити свої запаси зброї.

За даними Bloomberg, Путін, ймовірно, використав би таке перемир'я, щоб просто спланувати нові напади, як він неодноразово робив у минулому – в тому числі після свого попереднього вторгнення в Україну у 2014 році.

"Цей ризик посилюється тим, що пауза може поставити під загрозу міжнародну підтримку України, що ускладнить їй захист від відродженої Росії. Багато західних союзників уже шукають привід, щоб переспрямувати кошти з України на внутрішні потреби", – зауважує видання.

Видання пише, що Путін давно сподівається на те, що Захід втомиться підтримувати Київ, що російська громадськість продовжить мовчати, а його армія буде фінансуватися достатньо добре, щоб продовжувати бойові дії.

Таким чином помилкове припинення вогню може збільшити ймовірність того, що "всі ці ставки окупляться" – і залишить Україну та Захід у гіршому становищі, коли військові дії відновляться. Тож мета США та їхніх союзників має полягати в тому, щоб забезпечити Україні максимальні важелі впливу перед початком переговорів.

Як можна запобігти порушенню домовленостей з боку Москви

Захід має визнати, що будь-яке суттєве скорочення фінансування зараз не покладе край війні – це надихне Путіна. Він повинен продовжувати зміцнювати потенціал ППО України, збільшувати постачання їй боєприпасів та іншої зброї, а також зняти більшість обмежень на використання ракет великої дальності,

– наголошують фахівці.

Зокрема, союзники повинні домовитися про надійні гарантії безпеки для України. Це непросте завдання, і НАТО, зрозуміло, не бажає поширювати свій відкритий захист на державу, яка не є членом. Але колективна обіцянка має бути на столі для стримування подальшої агресії.

"Протягом свого кривавого правління Путін завжди був готовий порушувати перемир'я, порушувати домовленості та порушувати своє слово щоразу, коли бачив у цьому стратегічну вигоду. Є всі підстави вважати, що цього разу він вчинить так само", – резюмує видання, наголошуючи, що без належних запобіжних заходів припинення вогню не припинило б війну, не врятувало б життя чи не принесло б користі звичайним українцям, а зробило б навпаки.